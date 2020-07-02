تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي: مطلوبة لتنفيذ حكم تبديد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية، عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط منار سامي فتاة التيك توك ببنها، وبرفقتها أحد تجار الأقراص المخدرة ببنها والشهير بـ"زيكا" والمتهمة بإنشاء حساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف الاستفادة المادية أن المتهمة بدون عمل ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية "تبديد" ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية.

وأضافت التحريات أنها خلال الآونة الأخيرة قامت بالتنقل بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وتداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل اعتداء على القيم والمبادئ لما تحمله من تحريض على الفسق، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على استفادة مالية.

كما أمكن لرجال المباحث رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافي للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص "غير محدد".

وكان قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تمكنا من ضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية وبرفقتها أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة بنها وعثر بحوزته على 100 قرص مخدر لعقار "التامول" ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه و4 هواتف محمولة وقيامه بالتخلي عن سلاح أبيض كان بحوزته أثناء ضبطه، وبمواجهتهما أقرت المتهمة بإنشائها قناة على موقع يوتيوب وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي (تيك توك – إنستجرام) تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام، وأقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأضاف بأنه تعرف على المتهمة المذكورة إثر وقوع حادث سير بين السيارة قيادتها وسيارة أخرى وتدخله لفض مشادة بينها والطرف الآخر.

كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة محمل عليه بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها "خادشة للحياء" و مبلغ مالي.

كانت النيابة العامة ببنها قررت حبسها وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهما تهم التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة، وتقرر عقد جلسة التجديد يوم السبت 4 يوليو الجاري.