15 عادة خاطئة يجب التوقف عنها لسلامة استخدام الكهرباء

يحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من بعض العادات اليومية الخاطئة التي يقوم بها العديد من المواطنين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، والتي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية العادات الخاطئة التي ينبغي التوقف عنها، أثناء التعامل مع الكهرباء، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

عادات خاطئة يجب التوقف عنها لسلامة استخدام الكهرباء

- تحميل الدائرة الكهربائية بأكثر من طاقة استيعابها المقننة.

ـ لمس أي سلك أو جهاز أو أي مصدر كهربائي بيد مبلّلة بالماء.

- قرب السوائل عن مصادر الكهرباء.

- إدخال أي أداة معدنية في مصدر التيار الكهربائي.

- عدم التأكد بين حين و آخر بأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية في حالة جيدة.

- عدم نزع المقبس من القابس و نزعه بسحب السلك.

- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر.

- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.