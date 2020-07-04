مستشار وزير التعليم العالي: منقدرش نقول إن كورونا بيضعف أو بيقل

قال الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الدولية عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية، إنه إذا جرى تسجيل نفس معدلات أرقام إصابات كورونا المسجلة لديهم حتى منتصف يوليو فإنه من المتوقع تخطي الذروة، ولكن هذا ليس معناه التقليل من الإجراءات الاحترازية، لأن التقليل منها قد يمنعنا من تخطي الذروة.

وأضاف "الشناوي"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى الوصول لمرحلة ثبات في الإصابات ثم البدء في الانخفاض منتصف يوليو.

وأوضح أن هناك بعض التحورات للفيروس ولكن لا يمكن الجزم بنسبة 100% بأن الفيروس يضعف، "مش قادرين إيه الخطوة الجاية اللي ممكن الفيروس يعملها ومنقدرش نقول إن الفيروس بيضعف أو بيقل".