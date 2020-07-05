تبدأ السبت المقبل.. الشروط والمستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح للناخبين مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، لإعلان مواعيد الانتخابات، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة، وعملية الاقتراع والفرز وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها التفاصيل الكاملة للترشح لمجلس الشيوخ.

مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ

يتمّ فتح باب تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، بداية من السبت المقبل الموافق 11 يوليو وحتى 18 يوليو، لمدة أسبوع.

وتتلقى الهيئة طلبات الترشح من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير سيكون حتى الثامنة مساءً.

على أن تبدا انتخابات بالخارج يومي 9، و10 أغسطس وبالداخل يومي 11، و12 أغسطس المقبل، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

ويتمّ إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

إجراء انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل.

إجراء انتخابات الإعادة بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر.

إعلان النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

إجراءات السلامة داخل مقار اللجان

وتتخذ الهيئة جميع إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها:

- تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت.

- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.

شروط الترشح لمجلس الشيوح

ويشترط في المترشح الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- مدرج بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

- حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

- أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

*انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

*صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

خطوات الترشح لمجلس الشيوخ

يتمّ تقديم الطلبات في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة، ويتبع الآتي:

- يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات خلال المدة من 11 إلى 18 يوليو الجاري.

- يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة - مستقلا أو حزبيا - وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

- يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين.

المستندات المطلوبة للترشح

- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

-شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

-شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.

- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.

- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنّه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

- إقرار بعدم صدّور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.