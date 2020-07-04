وزير السياحة ونائبا محافظ جنوب سيناء يلتقون وفدا للتسويق السياحي

عقدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لشؤون السياحة، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا مع وفد للتسوق السياحى، وعدد من السائحين من دولة أوكرانيا، الذين وصلوا على متن أولى الرحلات الأوكرانية إلى مطار شرم الشيخ الدولى، أمس الأول، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، مساء الجمعة، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وجيفارا الجافى رئيس غرفة المنشأت الفندقية، وإسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة، وعدد من المستثمرين.

وجرى الترحيب بالوفد والإجابة على استفساراتهم بشأن الاجراءات المتبعة في حالة ظهور أي إصابات بفيروس كورونا، والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه فيروس كورونا، من أجل توفير الحماية للسائح منذ لحظة الوصول حتى المغادرة، واستعداد الفنادق لاستقبال السائحين.

واتباع كل الإجراءات حال ظهور أي إصابة سواء بالعزل داخل الفندق أو التحويل للمستشفى الدولى، بعد متابعة طبيب الفندق، وأن هناك تنسيق دائم بين المحافظة ووزارتى السياحة والصحة بهذا الشأن.

وعبر الجانب الأوكرانى عن سعادته بهذه اللقاءات، التى بدأت بلقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فور وصولهم، ويليه لقاء قيادات وزارة السياحة والمحافظة، ما يزيد من اطمئنان المسئولين والسائحين بأوكرانيا، وأنهم بدورهم سينقلون هذا الاهتمام والاستعدادات الجادة التى بدورها ستؤدى الى زيادة أعداد السائحين الأوكرانين إلى مصر، خاصة شرم الشيخ، وعودة السياحة الأوكرانية إلى سابق معدلاتها المرتفعة والمتزايدة.