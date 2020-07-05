حظك اليوم الأحد 5-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف مواصفات الأبراج من برج لآخر، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة كي تجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الخسوف الجزئي في وضع معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي في منزل المدخرات ينصحك باتباع الخشونة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتجنب الصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثاني عشر تدفعك للانعزال ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الخسوف الجزئي في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وتحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم وقد يجعلك ذلك تشعر بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الخسوف الجزئي في منزل الحب يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الخسوف الجزئي معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقةٍ ما وعليك أن تقاوم الانفعال والشكوك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي للقمر في منزل العلاقات ويمدك ذلك بالكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي في منزل المال والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى أيضا في قراراتك وخطواتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط المريخ في منزل العلاقات يساعدك على تحسين علاقاتك وقد تركز طاقتك للحفاظ على من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي في برجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك تميل للعصبية ومن المهم ألا تتسرع في إظهار غضبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تأنّ اليوم في انفعالاتك.. الوضع الفلكي قد يدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للانعزال قليلا.. الزم الكتمان واعتمد على خيالك لتهرب بحنكة من المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي للقمر في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يساعدك الفلك اليوم أن تعبر عما بداخلك وأن تستشير شخصا مخلصا.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.