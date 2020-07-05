الإبراشي يصف "الأناضول" بـ وكالة الشيطان: تدعم الإرهاب والميليشيات

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنَّه "عندما تتحدث وكالة الأناضول التركية عن الاستبداد والقمع نعلم تماماً أننا أمام شيطان يعظ، كونها تصمّ آذانها عن قمع حزب الحرية والعدالة الذي يقبع على صدور الشعب التركي باستخدام البطش والاعتقال والاستبداد من أجل الاستمرار في الحكم".

وتابع الإبراشي خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "ما يحدث في تركيا الآن من تأسيس وتكوين الجماعات والميليشيات الإرهابية التي تخرج لنشر الفوضى فى دول المنطقة، أمر يعلمه العالم كافة، وعلى تركيا أن تتوقف عن تعليمنا دورس الديمقراطية".

وأضاف "الإبراشي"، أنَّ "المعارضة التركية تقولها بشكل واضح أنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم المؤامرات وتعديل الدستور بشكل مستمر من أجل الاستمرار في الحكم"، متابعًا "تركيا تشعر بالغضب الشديد تجاه مصر كوننا أسقطنا مشروعهم في مصر ومازالنا نواجهه في المنطقة العربية".

وتابع "الإبراشى":"الأناضول وكالة إخبارية داعمة للإرهاب وهى كالة الشياطين ومصر لا تحتاج لمن يعلمها أو يعطيها دروس".