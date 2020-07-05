منة شلبي ناعية رجاء الجداوي: "وجعت قلبي"

نعت الفنانه منة شلبي عبر حسابها الرسني على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وفاة الفنانه رجاء الجداوي.

وكتبت منة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وجعت قلبي جدا جدا الست المحترمة المحبة للجميع البشوشة الراقية صاحبة وحبيبة وسند الجميع على المستوي الشخصي كنت بحبها جدا جدا وعَلى المستوى الفني هي نجمة كبيرة ألف رحمة ونور على روح الأستاذة رجاء الجداوي الست الصلبة الحمولة الحلوة نسالكم الفاتحة".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.