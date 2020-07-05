جثمان رجاء الجداوي يغادر الإسماعيلية إلى مقابر البساتين

تحرك جثمان الفنانة رجاء الجداوي من الإسماعيلية قبل قليل، لدفنها في مقابر العائلة بمنطقة البساتين في القاهرة.

وتسلّمت الجثمان، أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، والتي كان برفتها زوجها، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.