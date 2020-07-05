خلال 24 ساعة ضبط 198 قطعة سلاح نارى و 233 قضية مخدرات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عدد 198 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 169متهم).. وذلك على النحو التالى:

(21) بندقية آلية .(1) بندقية رصاص.(40) بندقية خرطوش.(14) طبنجة.

(122) فرد محلى.

(391) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة .

ضبط (199) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (69291) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:(324) حكم جناية.(19335) حكم حبس جزئى.

(3496) حكم حبس مستأنف.(35091) حكم غرامة.(11045) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (2) حادث سرقة متنوعة.فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (233) قضية مخدرات بحوزة (249) متهم، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت (11,584 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,927 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,691كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (1,305 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (1,264جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,071 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام).عدد (3033) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (36) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (229) دراجة نارية مخالفة.فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (2 دراجة نارية – سيارة).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22138) مخالفة مرورية.فى مجال فحص السائقين: فحص (112) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.