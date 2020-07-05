وزير الشباب ينعى رجاء الجداوي: ندعو الله ليتغمدها برحمته

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخالص الحزن والأسى، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال صبحي: "جمعتنى العديد من الظروف بالراحلة القديرة رجاء الجداوي، أبرزها كان احتفالنا بأبنائنا من ذوي الهمم في احتفالية قادرون باختلاف، التي كان للفنانة القديرة دورها الكبير في إنجاح هذا الحدث، ولاقت حينها إشادة السيد رئيس الجمهورية على دورها الوطني وتاريخها الفني المشرف الحافل بالإنجازات".

وأضاف وزير الشباب: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الراحلة بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهلها الصبر".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.