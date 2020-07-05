برلماني: نقص مستلزمات الوقاية من كورونا يستلزم مواجهة السوق السوداء

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، استمرار النقص الشديد لبعض المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذى وصل إلى عدم سد حاجة بعض المستشفيات منها لعدم توافرها فى الأسواق.

وأرجع "زين الدين" حالة النقص إلى تكالب المواطنين على شراء المواطنين لهذه المستلزمات، سواء الكمامات أو مواد التعقيم والتطهير وتخزينها فى المنزل، ما أدى إلى نقصها فى الصيدليات والمستشفيات.

وذكر أن الأمر لم يقتصر على المستلزمات فقط، بل امتد إلى الأدوية، حيث يوجد نقص فى بعض الأدوية بعد أن لجأ البعض إلى شرائها بكميات كبيرة وتخزينها، حتى أصبح الدواء من النواقص.

وأضاف أن حدة الأزمة خفت قليلًا لبعض المنتجات الطبية فقط، مستطردًا أن الكمامات الطبية أصبحت متوفرة ويوجد لها بدائل رغم أن أسعارها لا تزال مرتفعة ولكن إلى حد ما أصبحت متوفرة، أما بالنسبة لأدوات التعقيم فلا تزال غير متوفرة بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها.

وأشار "النائب" إلى أن زيادة الإقبال على هذه المستلزمات ساهم في خلق سوق سوداء لبيعها وبأسعار متفاوتة، بهدف تحقيق الأرباح والاستفادة من هذه الأزمة، دون الاهتمام بمدى كونها مطابقة للمواصفات العالمية أم لا، مؤكدًا أن المستلزمات الطبية المطابقة للمواصفات غير متوافرة في السوق حاليًا، فضلًا عن المبالغة في أسعار بيعها إن وجدت.

وطالب النائب بشن الحملات بشكل مكثف ومستمر على المحال التجارية والصيدليات وأيضًا على مصانع "بير السلم".