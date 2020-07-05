"أمن القاهرة" ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة أجهزة حاسب آلى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بشأن إكتشاف سرقة (أجهزة جهاز حاسب آلى - أجهزة "آى باد") من داخل أحد المراكز التعليمية الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية " يعملان بالمركز المشار إليه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما بالمركز محل البلاغ وعلمهما بوجود مبالغ مالية داخل المركز (رواتب العاملين وإيجار المبنى) إختمر فى ذهنهما فكرة الإستيلاء عليها، مُستغلين حيازتهما لنسخة من المفاتيح الخاصة بالسنتر، حيث توجهها للسنتر مُستقلان السيارة المضبوطة بحوزتهما وتمكنا من الدخول وبإستخدام نسخة المفاتيح حوزتهما والإستيلاء على ما يلى :-

عدد (5) جهاز حاسب آلى.

عدد (5) جهاز لاب توب.

عدد (29) جهاز أى باد.

مبالغ مالية عبارة عن ( 23,500 ألف دولار أمريكى – 133,000 ألف جنيه) .

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بشقة مُستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبإستدعاء المسئول عن المركز التعليمى، تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .