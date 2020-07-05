صفحات الفنانين على السوشيال ميديا تتحول لدفتر عزاء لـ رجاء الجداوي

تحولت صفحات الفنانيين عبر السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفنانة رجاء الجداوي حيث سادت حالة شديدة من الحزن بين الفنانين في مصر والوطن العربي.

الشاعر أيمن بهجت قمر كتب عبر "فيسبوك": "لما كان حد من أصحاب أبويا يتوفى كانت بتكلم كل أولاد أصحاب المتوفى وتبلغهم، صاحبة واجب وربنا كتب لها الشهادة بإذن الله ربنا يرحمها ويحن عليها على قد ما حنت على الكل، السلام أمانة لكل حبايبنا يا مدام رجاء".

وكتب المطرب سعد المجرد: "تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها جميعًا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الفنان أحمد حلمي عبر "تويتر": "يارب ارحمها برحمتك واغفرلها وادخلها فسيح جناتك، وداعا يا أطيب وأحن ست، كانت تملك أكبر قلب".

وعبر "فيس بوك" كتبت ناهد السباعي: "اللهم اجعلها من أسعد السعداء في قبرها اللهم بلغها حبنا وسلامنا يا كريم اللهم تولها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، ووسع لها في قبرها وآنس وحشتها ياكريم يا أرحم الراحمين، إنها في ضيافتك وحبل جوارك فأكرم نزلها وأنير قبرها وأسكنها جنة الفردوس الأعلى".

ونعى المطرب محمد فؤاد وفاة رجاء الجداوي قائلا: "(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون)، خالص تعازينا في وفاة الفنانة القديرة والأم الغالية على قلوبنا جميعا الأستاذة رجاء الجداوي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

وكتب المخرج خيري بشارة: "منذ سنوات طويلة استمعت إلى حوار ممتع مع رجاء الجداوي عبر الميديا، وفوجئت مسحورا بذكائها الأريب وفكرها المستنير وسعة اطلاعها وإدراكها للعالم من حولها، لم أكن على دراية سوى بشخصيتها المهذبة المتواضعة وحنانها ولطفها الذي يفيض على من حولها، كانت تصدر فقط كل ما هو إنساني ولم تتباهى بتفردها الفكري، رجاء الجداوي، ارقدي في سلام، لك الجنة".

وكتبت المخرجة بتول عرفة: "حتوحشينا يا أطهر وأجمل قلب يا حبيبة الكل، ‏أسألكم الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي، ‏ربنا يرحمك ويغفرلك، ويسكنك فسيح جناته اللهم أمين يا رب".

وعبر تويتر نعت دينا فؤاد رجاء الجداوي قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أطيب قلب في الدنيا افتقدنا النهاردة قامة كبيرة في الفن وانسانة في منتهى الجمال والذوق والطيبة ‏ ربنا يرحمك ويغفر لك، ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك‏ أرجو الدعاء للفنانة القديرة أستاذة رجاء الجداوي".

ونعتها بشرى قائلة: "‏لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله ولا إله إلا الله، الله يرحمك يا ماما رجاء يا حبيبتا كلنا، كان قلبك كبير وبيساعنا كلنا وعمر ما فاتك واجب ولا تخليتي عن حد في شدة، ربنا يرحمك هتوحشنا طيبتك وخفة دمك وعقلك في حل المشاكل والنصيحة، اللهم لا اعتراض الدوام لله".

وكتب المطرب أحمد فهمي: "البقاء لله في ⁧‫رجاء الجداوي‬⁩ ربنا يرحمها، ادعولها ولجميع أمواتنا".

وكتبت المطربة ديانا حداد: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، ‏اللهم أجبر قلوب عائلتها وابنائها ومحبينها على فراقها واغفرلها وارحمها، وداعا الفنانة القديرة".

والمطرب محمد عساف كتب عبر حسابه على "تويتر": "‏رحمة الله على الفنانة الجميلة الراقية ⁧‫رجاء الجداوي‬⁩، الله يصبر أهلها ومحبيها وإنا لله و إنا إليه راجعون".

ونعى السيناريست والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكتب محمد حفظي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "هتوحشينا وهنفتقد روحك الطيبة، وداعًا رجاء الجداوي".

ونعت الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت لقاء صورة تجمعها بالفنانة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: "وداعا بعده لقاء.. البقاء لله ست الكل رجاء الجداوي.. في الجنة حبيبتي ومكان أفضل".

ونعى الفنان ظافر عابدين، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ونشر ظافر عابدين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانة رجلء الجدواي، وكتب قائلا: "من أجمل وأحلى الناس اللي تعرفت عليهم، خفة الروح، رقي وطيبة القلب".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.