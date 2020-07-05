1.5 مليار جنيه ميزانية "مياه المنوفية" العام الجاري

ذكر رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أن الاعتمادات المالية للعام المالي 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار طبقا لما ورد من وزارة التخطيط.

وأضاف "رشدي" في بيان صادر عنه: "يأتي ذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة، ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطى نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التي جرى تدبيرها خلال الأعوام المالية السابقة".

وأكمل: "بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن العام الماضي طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه، في حين بلغت في العام قبل الماضي 344 مليون جنيه، وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الأعوام السابقة، ما يسهم في إنجاز العديد من المشروعات وإنهاء الجاري تنفيذه وإدخال الخدمة لقرى جديدة".

يأتي ذلك في إطار جهود اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجار العمل بها في عدد من القرى والنجوع على مستوى المحافظة، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى المحرومة.