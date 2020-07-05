تبدأ 7 يوليو.. جدول مواعيد سحب ملفات مسابقة معاون نيابة دفعة 2017

أعلنت النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية جدول مواعيد سحب وتقديم ملفات المسابقة، مواعيد سحب الملفات، وشروط التقدم للوظيفة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2017

مواعيد سحب الملفات

تسحب الملفات في الفترة من 7 يوليو وحتى 28 يوليو، مقابل سداد 400 جنيه وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة نصر 6 أكتوبرـ ميدان النجدة.

شروط التقدم للوظيفة

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

ـ ألا يقل تقديره التراكمي عن "جيد".

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر يوم لسحب الملف وهو 28 يوليو.

ـ أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

شروط سحب ملفات التقديم

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

ـ صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الأصل لدى تقديم الملف متوفيًا.

ـ موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.

ـ أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.