انهيار جزئي بمنزل يتسبب في تصدع عقارين مجاورين ببني سويف

تسبب انهيار جزئي بمنزل في شارع أحمد مبروك بعزبة التحرير بمدينة بني سويف، اليوم، في تصدع عقارين مجاورين له، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وانتقل اللواء محمود ضياء الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى موقع العقارات الثلاثة، يرافقه نواب رئيس المدينة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، والإدارة الهندسية، وقوات الشرطة بمديرية الأمن.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار جزئي في أحد العقارات بعزبة التحرير، تسبب في تصدع سلم بعقار مجاور، وآخر بتصدعات جزئية. كما عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المنازل الثلاثة، تمهيدا لاستصدار قرارات إخلاء لعقارين منها.