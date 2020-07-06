رجاء الجداوي ورؤساء مصر.. كلفها ناصر بتمصير عرض الأزياء وحياها السيسي

مسيرة فنية حافلة بأعمال متنوعة، بدأت في ستينيات القرن الماضي، تميزت خلالها الراحلة عن عالمنا صباح أمس رجاء الجداوي، بطابع خاص في أعمالها الفنية المختلفة، بسبب أناقتها والإيتيكيت الذي يظهر في معاملتها، وهو ما كان سببًا في حصولها على ثقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتمثيل مصر في مسابقات دولية والتقت الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وأثنى على مشاركتها وحضورها بكلمات أبكتها وأبكت الحضور جميعا.

في 1958 بدأت رحلة الفنانة رجاء الجداوي مع عالم الموضة والأزياء بعد أن فازت بلقب "ملكة القطن المصري"، وبحسب روايتها خلال ظهورها بإحدى حلقات برنامج صالون أنوشكا على قناة DMC كانت حينها في عمر 17 عاما، واكتشفت أن لجنة التحكيم مكونة من قامات فنية كبيرة وهم الشاعر صلاح جاهين، الكتاب مصطفى أمين، كمال الملاح، فتحي أبو الفضل، والمخرج أحمد بدرخان، الأمر الذي أثار مخاوفها حتى عادت منزلها لتراجع جيدا كل المعلومات عن القطن المصري.

فازت الفنانة الراحلة باللقب بعد أن أحسنت الإجابة على سؤال لجنة التحكيم لها،"قالولي تعرفي إيه أنواع القطن المصري؟" فأجابتهم بسرد الأنواع السبعة للقطن المصري إلى جانب إبهارهم بأناقتها، فتفوقت على الفتيات المشاركات في المسابقة.

فازت بلقب ملكة جمال القطن المصري

بعد فوزها باللقب مباشرة سافرت رجاء الجداوي لتمثل القطن المصري في مسابقات دولية تتنافس فيها ممثلات عن أقطان البلاد الأخرى، وبعد 3 سنوات بدأت دخولها عالم الموضة، عندما وقفت أمام الجمهور لأول مرة في عرض أزياء عام 1961، حسبما كشفت خلال تكريمها في مهرجان سينما المرأة.

في كلمة ألقتها في مدريد على هامش مهر جان الموضة العربي الأسباني في مارس 2019، كشفت رجاء إن الرئيس جمال عبد الناصر كان لديه رغبة أنه لا يمثل مصر في الخارج إلا من يحمل الجنسية المصرية، وكلفها الرئيس جمال عبد الناصر بإخراج جيل جديد من العارضات كلهن مصريات، وهو ما نفذته بالفعل.

منذ تاريخ عام 1969 كونت فريق عارضات أزياء مصريات مثلت بهن مصر في العديد من عروض الأزياء العالمية في بلاد مختلفة حول العالم.

عملت الفنانة الراحلة كموديل أزياء لماركات عالمية في الستينات واعتزلت العمل في ذلك المجال عام 1986، وبحسب قولها في لقاء إعلامي سابق لها كان عرض الأزياء الأول الذي حضرته كمتفرجة ولست عارضة بعد اعتزال ذلك المجال لمصمم الأزياء هاني البحيري.

ألقت كلمة حفل قادرون باختلاف أمام الرئيس السيسي

فى ديسمبر 2018 كانت الفنانة رجاء الجداوي، واحدة من أبرز المشاركين في احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ألقت كلمتها على الحضور جميعا قبل تقديم الأطفال لعروض أزياء مختلفة تحت شعار "قادرون باختلاف".

أبكت الجداوي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما وجهت كلمتها للحضور وللرئيس السيسي، قائلة: "أنا مش جاية عرض الأزياء، لكني جاية أبلغ شبابنا ذوي الهمم، إن سيادتك بتحبهم أوي، ومصر كلها بتحبهم أوي، عايزين كلنا نقف جنبهم ونحتويهم، ونأكدلهم إن قدراتهم لا تقل عن قدرات الشخص الطبيعي إطلاقاً".

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكلمة الفنانة رجاء الجداوي التي تأثر بها، وقال لها:"ربنا يديكي الصحة ويكرمك وتفضلي طول عمرك شيك جدًا"، لتدمع عيناها بعد كلمة الرئيس لها.