خبير عسكري: منظومة الدفاع التركية التي دُمرت بليبيا هي الأحدث عالميا

علق اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، على الضربات العسكرية لطيران مجهول المصدر، والذي استهدف أنظمة دفاع جوية أقامتها تركيا الخميس الماضي بقاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس ومصراتة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن تدمير دفاعات جوية تركية بقاعدة الوطية في ليبيا بعد تجهيزها بساعات، ضربة على أعلى مستوى من التخطيط والتدبير، موضحًا أن منظومة الدفاع التركية التي تم تدميرها هي الأحدث عالميًا.

وذكر أن الطائرات اقتربت ووجهت ضربات إلكترونية مضادة، ولم تستطع الرادارات التركية أن تكتشفها حيث تم تشويشها، مشيرًا إلى أن الحرب الحديثة أصبحت مشتركة بين القوات الجوية والحرب الإلكترونية.