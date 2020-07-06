ضبط تشكيل عصابى حال قيامهم بتجميع أشخاص لتسفيرهم دول الأجنبية بطريقة غير مشروعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص (عامل، صياد، سائق - مقيمين بكفرالشيخ بالبحيرة) أثناء تجميعهم لعدد من المواطنين (34 شخص) داخل أتوبيس قيادة السائق، تمهيداً لنقلهم إلى إحدى المناطق بدائرة مركز مطوبس بكفر الشيخ لتسليمهم لآخرين، سيتولون تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية "بطريقة غير شرعية" وعُثر بحوزة العامل على (مبلغ مالى - 5 جوازات سفر خاصة بخمسة أفراد من مستقلى الأتوبيس.. وإعترفوا بقيامهم بالإشتراك مع آخرين، بممارسة ذلك النشاط الإجرامى بتجميع الشباب راغبى السفر للخارج لتسفيرهم بطرق غير مشروعة.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة عن تحديد شخصين من القائمين على عملية التسفير (صياد، سائق مقيمان بكفر الشيخ) حيث تم إستهدافهما وضبطهما بمنزل الأول وبرفقتهما (عدد 18 شخص) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهم الإجرامى وبتجميع الأشخاص المرافقين لهما تمهيداً لتسفيرهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.