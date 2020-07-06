مصرع 27 شخصا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة جنوب غربي اليابان

كشفت السلطات المحلية اليابانية، اليوم، عن مصرع 27 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال 10 آخرين في عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في مقاطعة كوماموتو الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان مطلع هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ورجحت السلطات، احتمال وفاة 15 آخرين حالتهم حرجة، بينما واصل ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد قوات الدفاع عن النفس جهود البحث والإنقاذ.

من جهته، حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في اجتماع للوزراء المعنيين أمس الأحد، على تكثيف جهود الإنقاذ الشاملة من قبل أطقم الطوارئ.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من المزيد من الانهيارات الطينية والفيضانات في المناطق المتضررة، متوقعة أن تستمر الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد حتى الغد.