ضبط لحوم مجهولة المصدر في حملة على المحلات بسرس الليان في المنوفية

شنت الوحدة المحلية بسرس الليان حملة تفتيش مساء أمس علي المطاعم ومحلات التيك أواي برئاسة السيد حسن رئيس المدينة وعضوية نائب رئيس المدينة ورئيس قسم الاشغالات ومدير شئون البيئة ومدير الإدارة الطبية ورئيس الاغذية والمراقبين الصحيين.

حيث تم المرور علي عدد من مطاعم المدينة للتأكد من التزام العاملين بالإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامات والتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ووجود الشهادات الصحية للعاملين ونظافة بيئة العمل.

وأسفرت الحملة علي إعدام ١٠ كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام و١٠ عبوات لمواد غذائية منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير عدد ٧ محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدد ٦ محاضر أشغال وعدد ٦ انذارات ترخيص اعلان وعدد ٩ إنذارات بيئية يأتي ذلك في إطار الاهتمام بسلامة المواطنين والحرص علي سلامة ما يقدم لهم من أغذية ومشروبات .