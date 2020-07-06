السعيد: 7.3% معدل نمو حقيقي للاستهلاك الخاص بالربع الثالث من 2019-2020

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020 والأسباب والانعكسات الاقتصادية للمؤشر.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الحقيقي السنوي للاستهلاك الخاص بلغ حوالي 7.3% في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020.

بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تعكس بوادر الاستقرار في النشاط الانتاجي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر

وتابعت السعيد الحديث حول الأسباب والانعكسات الاقتصادية للمؤشر موضحة أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة علي صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بوادر الاستقرار في النشاط الانتاجي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالأشهر السابقة.وأضافت السعيد أن معدل الانكماش انخفض بشكل ملحوظ عن الشهر السابق لينعكس ذلك علي الارتفاع النسبي في معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 7.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/19 البالغ 1.1% مرجعه ذلك إلي الطلب المتزايد خاصة على المنظفات والأدوات الطبية جراء الأزمة الراهنة واضطراب الوضع الاقتصادي وحتي نهايتها.