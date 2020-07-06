ضبط كمامات وعبوات كحول مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بالشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، شن حملات تفتيشية على عدد من الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق وبلبيس، لإحكام الرقابة والسيطرة على سوق الدواء، والتحقق من التزام المنشآت الصيدلية بالقوانين المنظمة لعملها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة فاطمة حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية.

وقالت إن المضبوطات المخالفة تمثلت في مستلزمات طبية عبارة عن كمامات وعبوات كحول مجهولة المصدر وبدون فواتير، ومستلزمات أخرى غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، ومستحضرات صدر منشور بمنع تداولها، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.

وأضافت مديرة التفتيش الصيدلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، ومنها المحاضر المحررة بأرقام 19218 و19217 لسنة 2020 جنح بلبيس.

كما تم تحرير عدة محاضر للامتناع عن بيع بعض الأدوية المستخدمة في بروتوكول علاج أعراض فيروس كورونا المستجد لعدد من الصيدليات بالزقازيق وردت بشأنها شكاوى.