رئيس مدينة طور سيناء: الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش وممشى أهل مصر

قال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير التي تشهدها المدينة هذا الشهر وذلك تزامنا مع عودة السياحة إلى شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الطور تشهد طفرة في أعمال التحميل والتطوير وإعادة رصف الطرق.

جاء ذلك خلال زيارته لتفقد بعض المشروعات صباح اليوم حيث تفقد أعمال توسعات وتطوير وتجميل الكورنيش وتوسعات وتطوير وتجميل شارع النادى وممشى اهل مصر وشاطئ الفيروز بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه.

وطالب عبد العظيم الشركات العاملة بمضاعفة الجهود المبذولة ومسابقة الزمن للانتهاء من جميع هذه المشروعات خلال منتصف الشهر الجارى لتكون جاهزه للافتتاح لخدمة أهالى طور سيناء وقاصديها والتى ستحدث نقله نوعية كبرى فى مجالات السياحة والثقافة والترفيه.علي جانب آخر تفقد رئيس المدينة أعمال نظافة وصيانة حمام موسى استعدادا لتشغيله ويعد حمام موسى أحد أهم المقاصد السياحية الدينية الثقافية التاريخية والترفيهية فى مدينة طور سيناء ونظرا لهذه الأهمية لهذا المقصد التاريخى فقد نقل ملف الارتقاء به وتطويره إلى هيئة الاستثمار و مجلس الوزراء بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ.