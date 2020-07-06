توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة نهارا وسقوط أمطار على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها بأن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة ووالوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية الثلاثاء.

أما الأربعاء يسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، حار نهارا معتدل ليلا على شمال الصعيد وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد ويوجد فرصة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

والخميس طقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وحار نهارا معتدل ليلا على شمال الصعيد وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد ويوجد فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الثلاثاء 7 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.

طقس الأربعاء 8 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.

طقس الخميس 9 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.