طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وأن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ويكون لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 39 25

الإسكندرية 32 24

مطروح 29 22

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28