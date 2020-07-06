رفع مستوى الطوارئ لأعلى درجة بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب اليابان

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، أعلى مستوى تحذير طوارئ بسبب هطول الأمطار الغزيرة على محافظات "فوكوكا وساجا وناجاساكي" بجزيرة "كيوشو" جنوب غربي البلاد.

وقال مسؤولون، إنه من المتوقع أن ينتج عن الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب هطول الأمطار أضرار جسيمة، وفقا لما ذكرته شبكة "إن إتش كيه" اليابانية.

وأضافت الشبكة، أن المحافظات الثلاث لم تشهد مثل هذه الغزارة في سقوط الأمطار منذ عقود.

وحث المسؤولون السكان المتواجدين بهذه المناطق على الاحتماء داخل المباني ذات الأساسات القوية في حال إن كان صعب الوصول إلى ملاجئ الطوارئ.