إطلاق خدمة التحويل الإلكتروني لطلاب المدارس بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني لطلاب المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.

وقال محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إن الخدمة تم تفعيلها اليوم، وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بمختلف المراحل التعليمية، بدء من الصف الثاني من رياض الأطفال kg2، وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأكد عطية فى تصريحات، أنه سيتم استمرار التحويل الورقي لمراحل التعليم الفني والخاص، يأتي ذلك تيسيرا على أولياء الأمور، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.