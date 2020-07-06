انعقاد المرحلة الثانية من اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر اليوم المرحلة الثانية من اختبارات المتقدمين لمسابقة أئمة القبلة بالجامع والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 2 ديسمبر 2019.

وهذه المرحلة هي مجموعة من الاختبارات التحريرية المشتملة على أربعة جوانب هي: العقيدة والفكر، والتفسير، وعلوم القرآن، والحديث الشريف، والفقه وأصوله.

وقد تشكَّلت لجان الاختبار من نخبة من أساتذة متخصصين في هذه المجالات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كليات القرآن الكريم وعلومه، وأصول الدين، والشريعة والقانون، هذا وقد سبق أن عُقِدت المرحلة الأولى من الاختبارات شفويًّا للمتقدمين على مجموعتين كانت الأولى منهما يوم الإثنين من الأسبوع الماضي 8 من ذي القعدة 1441 الموافق 29 يونيو 2020م، وكانت الثانية يوم الأربعاء 10 من ذي القعدة 1441 الموافق 1 يوليو 2020م.