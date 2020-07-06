أستاذ طرق: الدولة تنتهج حلولا جذرية لإنهاء المشكلات المزمنة بالشوارع

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن الدولة تقضي بشكل جذري على مشكلات الطرق، التي كانت تحل في العقود الماضية بمسكنات، وتعمل بتناسق تام بين كل الوزارات والجهات المعنية، على تنفيذ خطة تهدف للتيسير على المواطنين، للطرق داخل المحافظات والمدن.

وأضاف "مهدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن وزارة النقل أبرمت بروتوكول مع وزارة التنمية المحلية، بمقتضاه ترصف وزارة النقل لأول مرة الطرق الداخلية داخل المحليات في 12 محافظة، كمرحلة أولى، ورصف الطرق الرئيسية، داخل المحافظات بواقع 197 كم، ورفع كفاءة خبرة مسئولي المحليات، بتكلفة تقديرية تتجاوز 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن تفقد رئيس الوزراء عدد من المشروعات القومية، اليوم، لا يأتي في معزل عما تقوم به الدولة من جهود، لإنشاء محاور نقل بهدف دعم مشروعات التنمية المستدامة، نضمن لها البقاء للأجيال المقبلة، مثل التنمية العمرانية، موضحا أنه يجرى الآن إنشاء مدينة حدائق أكتوبر، وتوسعات جنوبية بمدينة أكتوبر لخلخلة التكتلات السكانية من المدن الكبرى مثل الجيزة.