لو عايز تصيف.. ما تحتاجه قبل السفر ومتوسط أسعار أدوات السباحة

ما يقرب من ثلاثة أشهر قضاها الكثيرون بين أروقة منازلهم، بعدما فرضت الحكومة المصرية الحظر الجزئي على حركة المواطنين في الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب في توقف بعض أنشطة المصريين مثل السفر إلى المصايف بمحافظات المدن الساحلية.

ومع قرار الحكومة بـعودة الحياة تدريجيًا ابتداءً من يوم 28 يونيو الماضي، بدأ المواطنون باستعادة أنشطتهم مرة أخرى، والهروب من حر القاهرة والسفر إلى السواحل الشاطئية، خاصة مع رفع الحظر كاملًا والسماح للشواطئ الخاصة بالعمل مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية.

فإذا كنت من المقبلين على مصيف في وقتٍ قريب، تقدم لك "الوطن" ما الذي تحتاجه قبل السفر إلى المصيف وأسعار أدوات ومستلزمات السباحة.

أولًا: أسعار أدوات السباحة

عوامة السباحة

ويبدأ سعر العوامة بالنسبة للأطفال من 100 جنيه وحتى 300 جنيه، فيما تصل العوامات الكبيرة التي تكفي للكِبار إلى 1000 جنيه حسب الحجم.

سترة نجاة للأطفال

تتراوح أسعار السترة بين 50 إلى 75 جنيهًا.

أقنعة الغطس

تتراوح أسعار أقنعة الغطس بين 100 و650 جنيهًا، حسب الخامة وتواجد خرطوم هواء وإذا كان يغطي الوجه بأكمله أم لا.

نظارة غطس

يتراوح سعرها بين 35 و100 جنيه.

حذاء سباحة

يتراوح سعر الحذاء بين 55 و180 جنيهًا.

سدادة أذن للسباحة

تبدأ أسعارهم من 43 إلى 80 جنيهًا.

مشبك أنف للسباحة

تبدأ أسعار مشبك الأنف من 23 إلى 50 جنيهًا.

بونيه رأس للسباحة

يبدأ سعر غطاء الرأس للسباحة من 75 إلى 160 جنيهً.

زعانف غطس

يتراوح سعرها بين 170 و600 جنيه حسب الخامة.

مايوهات رجالي ووتربروف

تترواح أسعار المايوه الرجالي بين 100 و300 جنيه.

مايوهات حريمي ووتربروف

يتراوح سعر المايوه القطعة الواحدة بين 300 و500، فيما يتراوح سعر البوركيني 250 و600 جنيه حسب عدد القطع.

واقي الشمس

ويبدأ سعر كريم الحماية من أشعة الشمس الضارة من 200 جنيه ويصل حتى 500 جنيه حسب نسبة الحماية والماركة المستخدمة.

ويقدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية بعض النصائح والإرشادات للمصيفين خصوصًا أصحاب البشرة الحساسة، يفضل اتباعها في أثناء التواجد على الشاطئ، وهي كالآتي:

1. ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان البيضاء أو الفاتحة.

2. يفضل اصطحاب زجاجة صغيرة بها محلول مطهر مثل "البيتادين" تجنبًا لتعرض أي فرد من أفراد الأسرة لجرح بسيط، فضلًا عن كريم واقٍ للحماية من أشعة الشمس الضارة ودهانه بأي مكان من الجسم معرض للشمس وتجديده كل ساعتين، كما يفضل اصطحاب كريم حروق مثل "ميبو" تحسبًا للتعرض لحروق الشمس أو اللسعات الشديدة أو أي التهاب ويجرى استعماله فورًا لعلاج المشكلة.

3. ارتداء كاب أو "برنيطة" من الخوص الطبيعي على الرأس، ونضارة شمسية بلون "غامق" للحماية من أشعة الشمس.

4. يفضل اصطحاب زجاجة مياه للشرب منها بشكل مستمر على مدار اليوم.

5. يفضل حك قدمك في الرمال للتخلص من الجلد الميت والفطريات الموجودة بين أصابع القدم.

6. للاستمتاع بأشعة الشمس البنفسجية والحصول على فيتامين "د"، يفضل الجلوس في الشمس بعد الساعة 4 عصرًا، حتى لا تتعرض لحروق الشمس.

7. لا يفضل وضع مستحضرات التجميل أو العطور عند الجلوس على الشاطئ أو في أشعة الشمس حتى لا تسبب تراكم البقع السوداء على الجلد.

8. يفضل عدم البقاء بالمايوه مبتلًا لحماية الجلد من الفطريات وتغييره فورًا بملابس جافة.

9. إذا حدث لسع قنديل يغسل مكانه فورًا بماء البحر نفسه وليس ماء عاديًا، ثم يُدهن المكان المصاب بخل أو زبادي لمعادلة التأثير القلوي لإفرازات القنديل.

10. الالتهابات التي تنتج للأطفال بسبب أشعة الشمس تعالج بغسول "الكلامينا".

11. للبنات والسيدات، يمكنك دهان الشعر بزيت اللوز الحلو قبل النزول للمياه، للحماية من ملوحة البحر والكلور المستخدم بحمامات السباحة.

ونظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها المُصيفين في ظل انتشار كورونا، نصح الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر المصيفين قبل التحرك من المنزل باصطحاب الأدوية، والمطهرات الكحولية والكمامات لمنع الإصابة بالعدوى.