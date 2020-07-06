غدا.. رئيس الجزائر يرأس جلسة عمل لإعداد خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي

يرأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون غدا الثلاثاء جلسة عمل تضم الوزير الأول "رئيس الوزراء" عبدالعزيز جراد وأعضاء الحكومة المعنيين بإعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنه سيتم خلال هذه الجلسة مناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من جميع جوانبها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، عن كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تيزي وزو شمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة قوات الجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو".

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن حرس السواحل أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بولاية عين تموشنت شمال غربي البلاد، كما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار جنوب الجزائر، وتلمسان شمال غربي البلاد.