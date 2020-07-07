مستشار الرئيس للصحة: 140 لقاحا تحت الاختبار.. منها 18 في المقدمة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن دواء "ديكساميثازون" متوفر في مصر بشكل كبير، كما أن أطباء الصدر يستخدمونه كثيرا في الحساسية والتليف، "أول لما بنقول كلمة عن دوا متعلق بكورونا الناس بتتكالب عليه وبتجمعه من غير ما يثبت علميا".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه يجرى حاليا تجارب على مجموعة كبيرة من اللقاحات تتعدى الـ 130 أو 140 كما أنه يوجد 18 لقاحا في المقدمة لقابلية التنفيذ، لافتا إلى أن المركز القومي للبحوث يعمل بعض التجارب ما قبل السريرية وقبل الإكلينيكية على بعض اللقاحات.

وأكد أن الحل الجذري للأمراض الفيروسية على مدار التاريخ يكون باللقاح، موضحا أنه جرى القضاء على شلل الأطفال باللقاح بالرغم من أنه كمرض ليس له دواء وغيرها الكثير، لافتا إلى أن الأمراض الفيروسية التي لم تنتج لها لقاحات حتى هذه اللحظة ليس لها علاج جذري، مشددا على أن مصر مشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية واللقاحات وعندما نصل لنتيجة سيكون خبرا سعيدا لنا ولمصر ونساهم في الحد من انتشار المرض.