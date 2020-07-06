وزيرة الصناعة: العملية الإنتاجية لم تتوقف في مصر أثناء أزمة كورونا

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العملية الإنتاجية في مصر لم تتوقف في أزمة كورونا واختلفنا عن الكثير من دول العالم.

وأضافت جامع خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "تلقيت أكثر من 1000 طلب لاستمرار في العمل من قبل المصانع، وبعض المصانع طلبت العمل بنظام 3 ورديات بدلًا من 2 وردية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى الجانب الآخر عشنا الكثير من التحديات بسبب فقدان الشركات التصديرية فرص التصدير".

وتابعت: "الأمور كانت مقبولة، وجائحة كورونا شهدت قدرًا كبيرًا من التحديات التي واجهتها المصانع والشركات، والدولة كان لها دور كبيرًا وحافظت على كيان هذه الشركات والمصانع، وحاولنا زيادة دعم الصادرات، لتوفير قدر من السيولة للشركات لكي تواجه أعباءها وخاصة في أجور العمالة".

وواصلت: "عملنا بعض التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية، ونسقنا مع وزارة البترول لخفض سعر الغاز وتواصلنا مع وزارة الكهرباء ومدينا العمل بجميع السجلات الصناعية".