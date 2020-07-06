كرم جبر: العصار كان أحد الأعمدة القوية التي حافظت على مصر

نعى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الفريق محمد العصار، قائلًا إنه كان إنسانا جميلًا والابتسامة لم تغب عن وجهه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "كان دائمًا ما يقول جملته المعتادة (يا مرحبا يا مرحبا)، ويمنح لمن يتحدث معه الثقة والطمأنينة".

وواصل: "كان أحد الأعمدة القوية وحافظ على استقرار الدولة المصرية واسترداد مؤسساتها وهيئاتها، وفي الفترة الأخيرة عندما انتشر فيروس كورونا، قدمت الهيئة العربية للتصنيع الكثير من الأشياء الرائعة وقدم لنا عندما كنت رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة البوابات ومطهر فيروسات".

وأردف: "لم يتأخر علينا، ونقابة الصحفيين حصلت على أدوات التعقيم بخصم 20% متاحة للصحفيين وأسرهم، كان محبًا للصحافة والإعلام، وأتذكر أنه عندما كان مرافقًا للرئيس السيسي منذ سنة في الصين، واتفق على مشروعات ضخمة مثل السيارات الكهربائية وأحدث الوسائل التكنولوجية، وحضرنا لقاءً معه وكان يدقق في كل شيء".

وتابع: "كان بيتكلم معانا وبيقول نشغلهم في العاصمة الإدارية ولا التجمع ولا المناطق الشعبية، وكان يفكر في كل حاجة بشكل دقيق، كان عقلية عسكرية منمقة بديعة".

وحول تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، له عندما منحه وشاح النيل، قال "جبر": "كانت تلك لفتة إنسانية، كان قلبه حاسس وأراد أن يكرمه حيًا قبل أن يتوفاه الله".

وواصل: "كنت أراه يبكي ألمًا بعد أحداث يناير خوفًا من انهيار البلد ولم يهدأ له بال إلا بعد 30 يونيو إلا بعدما الجيش يعيد بناء مؤسسات الدولة من جديد، وكان الفريق جنديًا ولم يكن يبحث عن وظيفة أو منصب ووقف في ظهر الدولة المصرية والرئيس السيسي".