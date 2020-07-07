بدء فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وناشد الدكتور تامر مرعي عبر بيان له اليوم الثلاثاء، المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من وحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمة.

وكشف مرعي أن أماكن الخدمة ستكون المركز الحضرى بمدينة الغردقة، وحدة الأمل الصحية برأس غارب، وحدة سفاجا الصحية بمدينة سفاجا، وحدة المستعمرة بمدينة القصير، وحدة طب الأسرة بمرسى علم، ومستشفى الشلاتين المركزي.