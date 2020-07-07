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محافظ كفر الشيخ ناعياً الفريق العصار: "مصر فقدت رمزا وطنيا"

كتب:

سمر عبد الرحمن
05:10 م | الثلاثاء 07 يوليو 2020
الفريق الراحل محمد العصار

الفريق الراحل محمد العصار

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نيابة عن قيادات وأجهزة وأبناء المحافظة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية مساء أمس.

وقال المحافظ، إن مصر فقدت أحد رموزها الوطنية رجلًا عسكريًا حكيمًا وهب حياته في خدمة وطننا العزيز وكان مثالًا للعطاء والإخلاص في العمل.

وقدم "نور الدين" خالص العزاء وصادق المواساة لرئيس مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية ولأسرة الراحل الفريق العصار، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.