بدء إزالة أعلى برج مخالف في القاهرة

بدأت أجهزة محافظة القاهرة وحي عين شمس بالتنسيق مع مديرية الأمن، إزالة أعلى برج مخالف في القاهرة، لم يحصل على ترخيص، ويتكون من 18 طابقا.

وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إنّ البرج بني في الشهور الماضية دون ترخيص، وجار إزالته حاليا تنفيذا للقانون والتصدي للمخالفات على الفور.

وأضاف هاشم، لـ"الوطن"، أنّه تولى مهام رئيس حي عين شمس قبل 3 أسابيع فقط، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة، جار تنفيذ خطة بنطاق حي عين شمس لإنقاذ المرافق واستعادتها، وضرب الفساد في عين شمس، حيث يشهد الحي الإزالة الفريدة من نوعها اليوم، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، كما أنّ الحملات مستمرة للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات.

وبدأ حي عين شمس الأسبوع الماضي، إزالة 8 طوابق مخالفة بعقار مكون من 14 طابقا، وغير حاصل على ترخيص سوى لـ5 طوابق فقط، والذي تحدّث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الأسبوع الماضي، متسائلا: "مين أداله ترخيص؟".