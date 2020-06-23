وفاة ممرضة بجامعة الزقازيق إثر إصابتها بفيروس "كورونا"

نعت جامعة الزقازيق برئاسة د.عثمان شعلان، شهيدة الواجب الوطني سعاد بيومي عبدالسلام - فني تمريض أول بالمستشفيات الجامعية والبالغة من العمر 49 عاماً، والتي وافتها المنية اليوم داخل مستشفي العزل بالجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أكد شعلان، في تصريحات صحفية، أن الجامعة تقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاع الصحي خلال الفترة الراهنة والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه جار توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس، متمنياً لهم جميعاً الشفاء العاجل.

وتقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور لها وزملائها وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.