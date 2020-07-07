رحيل السيناريست Bettina Gilois بعد صراع مع السرطان

توفيت السيناريست Bettina Gilois، التي ترشحت لجائزة إيمي، عن عمر 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت صديقتها جوشوا بلانت لصحيفة هوليود ريبورتر، إنّ Bettina Gilois التي كانت تكافح السرطان، توفيت في منزلها في لوس أنجلوس.

وكتبت Bettina Gilois عددا من الأفلام والمسلسلات، بينها فيلم Glory Road عام 2007، McFarland ،USA عام 2015، والفيلم التلفزيوني Bessie، وThe Lost Wife of Robert Durst عام 2017.

وجرى الإعلان عن كتابتها قصة فيلم Shutter Spy، والمشاركة في كتابة حلقات مسلسل Muscle Shoals.

وشاركت بيتينا جيلوا في إنتاج Fire Birds، وTriple Bogey on a Par Five Hole .

وترشحت لجائزة إيمي مرة واحدة عام 2015 عن مشاركتها في كتابة فيلم Bessie.