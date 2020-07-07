مضلل وغير نزيه.. شرطة ماليزيا تستدعي صحفيي "الجزيرة" بسبب فيلم وثائقي

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم، استدعاء صحفيين من قناة "الجزيرة" لاستجوابهم بشأن فيلم وثائقي عن اعتقال مهاجرين لا يحملون وثائق، وصفته السلطات بأنّه محاولة لتشويه صورة ماليزيا.

وقال المفتش العام للشرطة عبد الحميد بدور للصحفيين، إنّ الشرطة ستستدعي طاقم العمل بالجزيرة في إطار تحقيق بشأن عدة شكاوى مقدمة ضد الفيلم الوثائقي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويحمل الفيلم عنوان "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا" وأنتجه برنامج 101 إيست الذي تبثه قناة "الجزيرة" ومقرها قطر، ويركز على معاناة آلاف المهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذين اعتقلوا خلال مداهمات تمت في مناطق خاضعة لإجراءات عزل عام مشددة لمكافحة فيروس كورونا.

وأثار الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة في الأسبوع الماضي انتقادات فورية على الإنترنت، بينما وصف عدة مسؤولين التقرير بأنّه غير دقيق ومضلل وغير نزيه.

وطالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب هذا الأسبوع القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، وقال إنّ اتهامات العنصرية والتمييز ضد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق غير حقيقية.