5 مطارات تستقبل 1075 مصريا عائدين من الكويت اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر وبرج العرب، تستقبل اليوم 1075 مصريا عائدين من الكويت، عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت المصادر، أنّ مطار القاهرة الدولي يستقبل 3 رحلات على متنها 495 راكبا، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار برج العرب رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة، تقل على متنها 145 راكبا.

وأضافت المصادر، أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي "شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة المصرية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر، وشركة النيل الطيران وشركة المصرية"،