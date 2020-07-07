بسبب قناة الجزيرة القطرية.. تحذيرات بإلغاء تصريح إقامة للأجانب في ماليزيا

أصدرت إدارة الهجرة الماليزية، تحذيرات شديدة بإلغاء تصريح إقامة للأجانب الذين أدلوا بتصريحات صحفية كاذبة أو غير دقيقة بهدف تشويه سمعة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم، أنّ المدير العام لإدارة الهجرة خيرول زايمي بن داود، حثّ حاملي التصاريح طويلة الأجل مثل تصريح دراسة أو عمل، على توخي الحيطة والحذر عند الإدلاء بتصريحات صحفية أو نشر معلومات على وسائل الإعلام الاجتماعية.

وأضاف أنّهم يواجهون مخاطر سحب تصاريحهم وسيطلب منهم مغادرة البلاد على الفور إن أدلوا بمعلومات غير دقيقة لغرض تشويه صورة ماليزيا.

وتأتي تصريحات المسؤول عندما طُلب منه التعليق على الفيلم الوثائقي الجائر بعنوان: "Locked Up in Malaysia’s Lockdown" الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية مؤخرا، والذي يتضمن حقائق غير صحيحة عن الطريقة التي تتعامل بها البلاد مع المهاجرين غير الشرعيين وذلك في مسعاها لمكافحة وباء كورونا المستجد.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أنّ الحكومة رفضت بشدة تقريرا وثائقيا بثته قناة "الجزيرة" القطرية وأنّها ستجري التحقيقات ضد مراسلي القناة، لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة والحث على القيام بأعمال الشغب.

وقال مسؤول بالشرطة الماليزية للصحيفة: "بما أننا تلقينا تصريحات حول الطبيعة غير القانونية للتقرير الذي عرضته القناة التلفزيونية، فنحن ملزمون بإجراء تحقيق شامل لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة في تصرفات المشتبه بهم".

وأضاف المسؤول: "سندعو المراسلين وسيتم التحقيق معهم على أساس متطلبات القانون الجنائي الماليزي وسنرى ما إذا كان سيتم اتهامهم بعد الإجابة على أسئلتنا".