إصابة 3 طالبات بهبوط وإغماء في امتحانات الثانوي العام بأسوان

أصيبت، منذ قليل، 3 طالبات بحالة إعياء خلال أدائهن امتحانات الثانوية العامة في محافظة أسوان.

وبحسب بيان صادر عن مديرية التعليم، أصيبت مريم يوحنا سليمان، 18 سنة، بنزيف من الأنف وهي طالبة بلجنة مدرسة البصيلية بإدفو وجرى نقلها إلى مستشفى إدفو، كما أصيبت صفاء محمود أبو بكر، 18 سنة، بحالة إغماء وهي طالبة بلجنة مدرسة الرائد محمد مكاوي يعقوب، بالإضافة إلى إصابة آلاء أحمد محمد ، 18 سنة، بهبوط، بلجنة مدرسة كيما الثانوية المشتركة، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعي لمتابعة حالتهما الصحية.

يذكر أنه في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، انطلقت امتحاني مادتي الكيمياء لقسم علمي علوم وعلمي رياضة، والجغرافيا للقسم الأدبي ويستمر الامتحان حتى الواحدة ظهراً.