متهم في 15 قضية.. ضبط هارب من السجن حال اختبائه بأرض زراعية بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة إختباء (أحد العناصر الإجرامية "هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011"، سبق إتهامه فى 15 قضية "مخدرات، سلاح نارى، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه"، ومُقيم بطريق البراجيل دائرة مركز شرطة أوسيم) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (7) أحكام جنايات (شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح نارى) بالسجن 56 عام، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (شروع فى قتل، مخدرات وأسلحة نارية) - بقطعة أرض زراعية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 9 طلقات من ذات العيار – وكمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .