ضبط 182 قطعة سلاح و203 قضايا مخدرات في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما، وتنفيذ 75784 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبطت 203 قضايا مخدرات بحوزة 218 متهما، و38 هاربا و14 متهما بممارستهم أعمال البلطجة، 192 دراجة نارية مخالفة، 23874 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط تشكيل عصابي، كما جرى فحص 88 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.