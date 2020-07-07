كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بالسويس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (مزارع - مُقيم بدائرة القسم) بالعثور على جثة شخص داخل جوال مُلقى بجوار أرضه الكائنة بذات القرية فى حالة تيبس ووجود آثار خنق حول الرقبة.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالسويس، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية) مُبلغ بغيابه بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وبإستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر بمغادرة نجله مسكنهما متوجهاً لمحافظة السويس للعمل بمنطقة السخنة كما تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل - سائقان)عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم , وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وقررت السيدة بسابقة إرتباطها بالمجنى عليه وإتفاقهما على الزواج إلا أنه لم يفى بوعده، فعقدت العزم على التخلص منه ، وأضافت بإستعانتها بالمتهمان الآخران لتنفيذ مخططها ، حيث قامت بإستدراج المجنى عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم بالمنوفية وإستضافته بمسكنها وقامت بدس أقراص مخدرة له فى الطعام، وعقب فقده الوعى حضر المتهمان وقام أحدهما بخنقه بإستخدام قطعة قماش فأودى بحياته ، وعقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل جوال ونقلها بسيارة ملاكى "ملك أحدهما" وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليه"- السيارة والإيشارب "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.