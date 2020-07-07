محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة بالرياض ويطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، عدداً من لجان إمتحانات الثانوية العامة منها "مدرسة الشهيدين وتضم 10 لجان، والرياض الرسمية للغات 13 لجنة، ومدرسة عابد عبد العال الثانويه للبنات 17 لجنة، بالإضافة إلي تفقد محيط مدرسة الحديثة عقب بدء اللجان وبها 10 لجان، وذلك للإطمئنان على حسن سير وانتظام أعمال الإمتحانات، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب إنتهاء اللجان، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تفعيل بوابات التعقيم، وكواشف الحرارة الخاصة بكل لجنة، وإنهاء كافة الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، لتوفير الراحة لهم في كافة اللجان، ومنع تجمع أولياء الأمور، وإنتظار الطلاب خارج اللجان.

وأكد محافظ الاقليم، على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والصحة، وهيئة الاسعاف، والتواصل المستمر بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للإبلاغ عن أية شكاوى، وإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، والطلاب، وتوفير جميع الخدمات لرؤساء اللجان.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خصصت أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات 27957631، 27941089، 27957305، 27957431، 27957592، 27957628.