ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 200 طربة حشيش وآخر لحيازته 15 ألف قرص منشط

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، نشاط (ثلاثة عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الغربية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بدائرة قسم شرطة أبو المطامير بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ، أمكن إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ، وبحيازتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) ، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1400000 – مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً).

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).. حال تواجدهما بمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 120 جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 110 جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما.

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته كمية من من الأقراص المنشطة المتنوعة بلغ إجمالها (15000 قرص منشط مختلف الأنواع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.